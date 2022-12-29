Энергосистема Крыма полностью интегрирована в российскую

«Достаточно большие средства финансовые федеральный бюджет вкладывает в развитие энергосистемы Республики Крым. Можно уже сейчас говорить, что полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части Российской Федерации завершена. Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ — Херсонской и Запорожской областей. Те решения и те мероприятия, которые мы с вами запланировали и приняли, имеют достаточно системное значение. То, что нам еще предстоит сделать, конечно же, выведет систему Крымского полуострова с точки зрения надежности и безопасности на более высокий качественный уровень и позволит говорить, что в энергосистеме Крыма применяются наиболее эффективные технологии, которые могут быть примером для энергосистем других наших территорий», — цитирует Е.Грабчака ТАСС, который по телемосту принял участие в запуске новых объектов энергосистемы Крыма.

Он дал старт работе трех объектов Крымэнерго — поставлена под напряжение подстанция 110 кВ «Миндальная», введена в эксплуатацию после полной реконструкции подстанция 110 кВ «Алупка», а также поставлена под напряжение подстанция 110 кВ «Дарсан» после монтажа вспомогательного электрооборудования. Cтроительство подстанции «Миндальная» завершено с опережением графика на 11 месяцев, а уровень импортозамещения оборудования на объекте составляет 100%. На подстанциях «Алупка» и «Дарсан» достигнуты показатели импортозамещения более 80%.

Е.Грабчак уточнил, что «объекты реализуются в рамках большой программы, которую правительство РФ по поручению президента Российской Федерации разработало и планомерно реализует».

«Все начиналось, как вы помните, с обеспечения энергонезависимости Республики Крым и обеспечения стабильных связей с энергосистемой Российской Федерации путем объединения энергосистемы Республики Крым с юго-западной энергосистемой Краснодарского края. Федеральная целевая программа, которая потом преобразовалась в государственную программу, благодаря которой новые объекты вводятся, реконструируются старые объекты, продолжает свое существование. Достаточно много было сделано, многое еще предстоит. Мы находимся в постоянном движении, постоянном поиске оптимальных технических решений для повышения надежности энергоснабжения, подключения новых потребителей», — добавил Е.Грабчак.

Электроподстанции построены по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

«Те объекты, которые сегодня мы вместе с вами вводим, даем старт их новой жизни, они как раз призваны обеспечить надежность транзита Южного берега Крыма, обеспечить более качественным энергоснабжением соответствующих потребителей, с одной стороны. С другой стороны — обеспечить технологическое присоединение новых крупных важных потребителей. Эту работу мы и дальше будем продолжать», — отметил Е.Грабчак.

Ранее в Крыму также запустили две восстановленные линии электропередач, которые соединят энергосистему с Херсонской и Запорожской областями, мощность перетока составит около 600 МВт. Эти линии были подорваны 22 ноября 2015 года украинскими диверсантами после воссоединения Крыма с Россией. Без электроэнергии остались более 2 млн жителей полуострова. Энергосистема Крыма перешла на изолированный режим работы, был введен режим ЧС, начали применяться веерные отключения потребителей. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.