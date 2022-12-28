В гостях у братцев кроликов

По китайскому календарю грозного Тигра — хозяина предыдущего года — сменит Кролик. Поэтому «Севастопольская газета» отправилась знакомиться с этими милыми зверьками в необычное заведение — тайм-кафе «Братец кролик».

Сразу объясним, это не кафе с блюдами из крольчатины. Это место, где вы можете провести время, общаясь с этими животными.

Чтобы стать посетителем тайм-кафе «Братец кролик», для начала нужно снять обувь, надеть бахилы и вымыть руки с мылом. Чтобы не занести какую-либо инфекцию. Небольшое помещение по улице Шмидта, 6, содержится в исключительной чистоте, здесь даже мысли не возникает о присутствии внутри каких-либо животных.

Хозяйка тайм-кафе Татьяна Фокеева и кролоняня Мария строго следят за тем, чтобы в заведении царили порядок и чистота. Именно благодаря кролоняням кролики понимают команды, различают интонацию человеческой речи. Кролики вообще любят ушами, и знакомый голос их успокаивает.

Сама идея проводить свободное время в непринужденном общении с животными не нова. Нечто подобное существует в столичных городах и в Казани, откуда не так давно переехала в Севастополь Т.Фокеева.

По ее словам, открытое ею кафе «Братец кролик» — это контактная история, в которой все же кроликов брать на руки и тискать не разрешается. Разве что по желанию самих животных.

Основной зал кафе оборудован небольшими вольерами, в которых живут девять кроликов разных пород, есть вислоухие, ангорские... У каждого своя история, которые увлеченно рассказывает хозяйка заведения. Одного нашли в интернете, другого отыскали через знакомых, третьего — по объявлению на «Авито»...

Давайте пообщаемся

Татьяна знает о кроликах так много интересного, что информации хватает на целую экскурсию, которая в обязательном порядке проводится в кафе. Оказывается, кролики — очень даже социальные животные и скучают без общения, несмотря на то, что процесс социализации для некоторых довольно сложен.

Для налаживания нашего контакта с обитателями вольеров кролоняня приносит блюдце с кусочками яблок.

— Мы для них непонятные и неизвестные существа. Прежде чем доверять, они должны к нам приглядеться, — показывает наша экскурсовод на самого любопытного кролика Макса, который, едва завидев гостей, вышел из вольера и осторожно направился в сторону пришельцев.

Девушка рассказала, что Макса когда-то взяла в качестве домашнего животного, в прежнем доме за ним некому было ухаживать. А потом был период социализации. И вот теперь...

Счастливый Бараш

Вслед за Максом полюбопытствовать происходящим решился карликовый кролик Бараш, купленный на «Авито».

— Когда мы его купили, двухлетний Бараш весил всего 800 граммов, ездили за ним в Ялту, а увидев его состояние, очень обрадовались, что можем его спасти. Он был очень истощен и выглядел откровенно несчастным, — рассказала Т.Фокеева.

Теперь Бараш весит 1,4 килограмма, да и шерсть его выглядит вполне здоровой. Не говоря уже о зубах, которые из-за недостатка питания у него были в весьма плачевном состоянии.

Бараш не только панически боялся людей, но и пытался кусаться, что вообще не характерно для кроликов. В случае опасности они, как правило, не агрессируют, а убегают и прячутся. Зато через полгода...

Кстати, за здоровьем кроликов, живущих в кафе, постоянно смотрит ветеринар, она и без всяких медкнижек знает своих пациентов.

Что касается ухода, то, кроме всего прочего, Бараша надо постоянно расчесывать.

Королева стаи

Третьим персонажем, вышедшим пообщаться с нами, стала Белочка. У прежней хозяйки она прожила всего полгода и была очень стеснительной, чего сейчас точно не заметно. Теперь Белочка не прочь иногда повредничать и покапризничать. В нынешнем кроличьем сообществе она — признанная глава стаи.

Красотка

Самый пугливый обитель кафе — крольчиха Кнопочка. Раньше она жила в зоопарке, под клеткой с агрессивными обезьянками, чем и объясняется ее зашуганность. За Кнопочкой в зоопарке плохо ухаживали, и в кафе она попала, имея довольно неприятный запах.

Теперь же голубоглазая красотка готова поспорить за статус королевы красоты с Белочкой.

Запах — важная составляющая кроличьего социума, это их визитная карточка. Видимо, поэтому кролики постоянно вылизываются, и если в их стае есть особо пахучий кролик, они обязательно попытаются его выгнать. Кнопочка теперь знает, как это бывает. По прошествии полутора месяцев она смогла вылизать себя так, что сейчас ей не отказывают в дружбе все, кроме Белочки.

Кролики, как люди

— Для нас важно, чтобы наши кролики не стрессовали, потому что испуг, стресс и шум могут стать причиной их смерти. Для их комфорта мы стараемся и говорить тише, и двигаться не резко, — продолжила хозяйка кафе.

На это настраивают и посетителей, которые, как правило, приходят сюда выпить в тепле чашечку кофе или поиграть в настольные игры.

Кстати, не все знают, что кролики, в отличие от зайцев, живут в теплых регионах и совсем не против многочисленного потомства. Но не в кафе!

Основная еда кроликов — сено, им их и кормят в «Братце колике». Сено закупают у фермеров, а на ужин дают сухой корм. В качестве десерта — яблоки. Кстати, приносить и кормить чем-то своим не разрешается.

На вопрос о туалете хозяйка объяснила, что в каждом вольере имеется лоток со специальным наполнителем, у каждого свой, поскольку кролики любят метить территорию и считают это место в вольере самым защищенным.

К тому же они весьма метеозависимые животные — им не нравятся дождливые пасмурные дни, зато в солнечные они норовят побегать и от души побеситься. Отчасти это зависит от возраста: Максу три с половиной года, и он больше склонен к раздумьям, чего не скажешь о годовалых Кнопочке и Белочке. Вообще же в хороших бытовых условиях кролики живут от 8 до 12 лет. Последнее означает наличие просторной клетки и доступ к территории, где можно побегать.

Еще одна особенность кроличьего характера — стремление что-либо исследовать. Но и поспать, конечно. Их нормальный сон — примерно 10 часов. Как раз остального времени хватает для того, чтобы радовать своим видом посетителей кафе, не перетруждаясь.

Напоследок Т.Фокеева напомнила, что раньше моряки частенько брали кроликов в море, а потом расселяли по различным землям, в том числе в Австралии. Кролики там едва не уничтожили природу этого материка. Так что, если оставить кроликов без каких-либо опасностей, через 90 лет они без особого труда заполонят всю землю.