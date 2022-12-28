Учебный зал в СевГУ назвали именем героя

Зал учебных заседаний Юридического института СевГУ назван в честь участника СВО Никиты Максименко, который в мае погиб на острове Змеиный. Об этом ректора Владимира Нечаева попросили однокурсники военнослужащего.

Севастополец Н.Максименко закончил среднюю общеобразовательную школу №14 и поступил в Юридический институт СевГУ. За период учебы он постоянно участвовал в мероприятиях, откликался на любые просьбы, сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, о подвиге своего 23-летнего брата рассказала сестра погибшего героя Надя Максименко: «С 7 мая на 8 мая он выполнял задачи командования, находясь в самом эпицентре боя. Во время ударов неприятеля ранило его друга, Никита оказывал ему помощь, вынес его с поля боя. А также еще нескольких своих сослуживцев. Он знал, как оказать медицинскую помощь, даже сделал операцию по остановке крови из сонной артерии. Подбадривал тяжелораненых... «Ты будешь жить, живи», — говорил он. Никита помог еще многим, но «Байрактар» ударил в скалу, и кусок скалы отлетел в ногу».

Известно, что разведчик-санитар (водолаз) Н.Максименко в день своей гибели вынес с поля боя пятерых раненых, чем спас им жизнь.

Военнослужащий был похоронен в Севастополе 16 мая.