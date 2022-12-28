Подводный дрон научат видеть под водой

Подводный дрон имеет глайдерную форму, длину 3 метра, диаметр 30 см и может двигаться во всех плоскостях.

«Основные задачи, которые выполняет этот аппарат, это траекторные перемещения в толще воды по заранее заданной программе в автономном режиме без связи с постом оператора. Он предназначен для сбора разной информации: видеоданных, данных различных измерений с датчиков», — рассказал директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем Алексей Кабанов.

ММТ-300 — аппарат модульного типа, он содержит отсеки различного назначения. Базовые — позволяют выполнять основные функции. Это отсеки управления движением, высокоскоростной беспроводной связи связи, спутниковой навигации, кругового обнаружения. Но есть и пустые отсеки, которые ученые СевГУ собираются доработать под выполнение специальных задач.

«В частности, мы предполагаем разместить в одном отсеке систему подводного стереозрения, которую мы разработали. С использованием этой системы мы сможем отрабатывать новые модели применения нашего аппарата», — объяснил А.Кабанов.

У дрона два режима управления. Телеуправление джойстиком используется для отладки робота в тестовом режиме. Потом он будет автономно двигаться под водой по заранее разработанной программе, на определенной программой глубине и курсу.

Это базовая навигация, но есть и расширенная версия, которую ученые СевГУ собираются модифицировать, чтобы получить более высокую точность позиционирования.

Уже проведены испытания в бассейне, протестированы все узлы и агрегаты: движители, датчики обзора, погружения, гидролокатор, доплер, глубиномер, антенны и программное обеспечение.

«Мы убедились, что все работает и связь с аппаратом по радиоантенне есть. Он успешно передал данные в момент всплытия. Но скорости обмена данными под водой недостаточно, чтобы управлять аппаратом в реальном времени. Для подводной связи мы собираемся использовать коммуникационные буи. Они станут посредниками между воздушной и подводной связью: в один из отсеков будет помещен гидроакустический модем», — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления Денис Токарев

Весной ММТ-300 пройдет испытания в море. Судном обеспечения для робота станет НИС «Пионер», которое поступило в СевГУ в этом году.