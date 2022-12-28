Новые КОС в Орловке экологичнее и производительнее прежних

О запуске новых КОС в Орловке 27 декабря в своем телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его информации, производительность новых очистных более, чем в семь раз превышает прежнюю, старые очистные пропускали 400 кубометров воды в сутки, новые обеспечат очистку 3000 кубометров за тот же период.

Изменится и качество очистки, из процесса исключат использование химических порошков, что позволит в дальнейшем применять очищенную воду для технических нужд, в частности, для полива.

Утверждается также, что такая вода безвредна для водоемов.

Еще один плюс новых очистных – закрытая конструкция самого сооружения и процесс фильтрации воздуха, что полностью исключает неприятный запах, который прежде наполнял окрестности.

Новые КОС построены с учетом перспективы по развитию территории, потому пока будут работать только на треть проектной мощности.

«В 2023 году мы планируем также начать строительство коллектора от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные», – написал М.Развожаев.

Он также напомнил о строящихся уже который год КОС «Южные», по которым, по его словам, работы выполняются в строгом соответствии с календарным графиком.

«На объекте работает 19 единиц техники, каждый день работу ведут 106 специалистов, в том числе 16 инженеров», – сообщил глава города.