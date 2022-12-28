На зарплату медработникам выделили дополнительные деньги

Проект соответствующего документа на заседании правительства Севастополя от 26 декабря представил директор департамента Виталий Денисов.

По его словам, документ также содержит информацию о перераспределении средств бюджета Севастополя в 2022 году в пределах общего объема обеспечения на здравоохранение и кадровое обеспечение, а именно на возмещение расходов по найму жилых помещений и на зарплату специалистов в сумме 6,4 млн рублей, за счет экономии средств по другим мероприятиям в рамках программы «Здравоохранение».

Еще одним постановлением, принятом на заседании правительства, за счет ОМС разрешили в ПЦР-лабораториях диагностировать не только ковид, но и грипп.