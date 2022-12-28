Госконтракт по двум участкам водовода продлили до 1 апреля

Речь идет о госконтракте, заключенному 30 августа 2019 года, на строительство водовода от пр.Генерала Острякова, 90 до ул.Пожарова и от ул.Лазаревская, 9 до пл.Ушакова.

На заседании правительства Севастополя 26 декабря директор департамента капитального строительства Игорь Ахмедов сообщил о сложной логической ситуации, в результате которой потребовалось изменить сроки контракта.

— В связи с возникшей ситуацией с логистикой, при выполнении работ подрядной организацией возникла необходимость доставки специального чулка с пропиткой специальным отвердителем при низких температурах. При возникновении проблемы с логистикой была утеряна часть материала, и на сегодня возникла необходимость продления срока контракта для того, чтобы закупить новые необходимые материалы и закончить данное мероприятие, — обрисовал ситуацию И.Ахмедов.

Как оказалось, в результате ожидания в течение четырех суток сам «чулок» затвердел и пришел в негодность. Теперь материалы придется закупать заново.

— В январе обещают привезти новый чулок. Мы просим три месяца, до 1 апреля, чтобы уложиться, — пояснил И.Ахмедов.

Реконструкцию магистрального водовода от пр.Генерала Острякова до ул.Пожарова должны были завершить в декабре 2021 года.