Гороскоп для знаков Зодиака на 2023 год

Мы ждем Нового года с надеждой, потому что хочется верить во всё хорошее. А чтобы быть готовым к переменам, которые несомненно принесет 2023 год, нужно заглянуть в астрологический прогноз. В определенные дни планеты и звезды располагают особым образом и вносят свои коррективы в судьбу каждого.

Итак, в новом году нас ждет два солнечных и два лунных затмения, это обычное их количество. А вот движение планеты Меркурий на небосклоне будет ретроградным четыре раза, тогда как обычно такое явление можно наблюдать за год лишь трижды. В эти дни возникают трудности и разрушение планов.

Нужно объяснить, что такое ретроградность. Время от времени планеты, по мнению астрологов, «меняют направление движения на противоположное». На деле каждая планета продолжает двигаться вокруг Солнца в обычном порядке по своей орбите, но наблюдателю с Земли кажется, что направление поменялось на обратное, движение замедлилось или вообще остановилось. Причиной этого считается разная скорость, с которой небесные тела вращаются вокруг Солнца.

В астрологии изменять направление своего движения может любое из небесных тел Солнечной системы: личные планеты, влияющие на каждого в отдельности (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), и внешние, влияющие на все, что окружает человека (Уран, Нептун, Плутон). Воздействие ретроградной петли ощущается почти во всех сторонах жизни: обостряются заболевания, меняется эмоциональный настрой, нарушаются планы, возникают неожиданные препятствия, возрастает риск несчастных случаев...

12 января Марс, начавший ретроградное движение еще в октябре 22-го, перейдет в директное состояние, это означает наступление стабильности и затишья. Марс бывает ретроградным один раз в два года по 70-80 дней. Планета отвечает за сферы жизни, связанные с войнами и конфликтами. Ретроградный Марс приводит к нарушению всех планов и дел, более того, действия развиваются в обратном направлении...

18 января закончится первый ретроградный Меркурий 2023 года. Однако будьте готовы, впереди еще три! Венера, планета любви, и Юпитер, планета удачи, 2 марта образуют свою комбинацию. Это лучший момент для романтики за весь год. 7 марта Сатурн войдет в знак Рыб — это как выиграть в любовную лотерею. 20 апреля произойдет первое солнечное затмение в Овне за 17 лет, благодаря которому все почувствуют себя свободными и независимыми.

С 21 апреля начинается второй ретроградный Меркурий в году — на этот раз беспокойный период продлится до 15 мая. 5 мая сезон весенних затмений закончится лунным затмением в Скорпионе. В это время может ухудшиться здоровье. С 22 июля ретроградная Венера во Льве замедлит вашу личную жизнь. Закончится этот период только 3 сентября. С 23 августа по 15 сентября — ретроградный Меркурий — уже третий в этом году. Сезон осенних затмений начнется солнечным затмением в Весах 14 сентября и закончится 28 октября лунным — в Тельце. Четвертый ретроградный Меркурий — с 13 по 31 декабря. Используйте этот период, чтобы подвести итоги 2023 года.

И по Восточному календарю наступающий 22 января год обещает быть спокойным и гармоничным. Ведь его символом будет Кролик – мягкий, дружелюбный и ласковый зверек, в отличие от Тигра.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы креативны и заслуживаете признания, поэтому подготовьтесь к некоторым важным жизненным событиям (в хорошем смысле), которые произойдут во время затмения в вашем знаке 20 апреля, а также затмения в вашем противоположном знаке, Весах, 14 октября. И верьте, что все заметят, как ярко сияет ваш успех. В общем-то и вас можно назвать звездой 2023 года.

До начала мая вы сумеете укрепить ваши отношения с деньгами. Но пиковым моментом для финансовой стабильности и успеха является солнечное затмение 28 октября в Тельце, поэтому попросите увеличить зарплату или добавить денег на нужный вам проект.

Весь год держите свое сердце открытым, это поможет важному человеку войти в вашу жизнь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

С марта этого года настанет пора избавляться от нечестных коллег и токсичных друзей. Да, это означает, что в этом году вы потеряете некоторых членов вашей команды, но постарайтесь не расстраиваться. Вы просто освобождаете место для новых — и друзей, и партнеров, которые появятся в октябре.

Вам можно рисковать в этом году ради финансового успеха. Проявляйте смелость и риск: просите о повышении или выбирайте совершенно новую сферу деятельности.

На любовном фронте Тельцам следует научиться отдавать партнеру немного больше, хотя вам нравится сохранять свою независимость, и вы избегаете откровенных и прямых разговоров. Это может выглядеть как демонстрация большей эмоциональной доступности через выражение своих чувств. По мере приближения середины года ваши отношения будут наполнены общением, ясностью и движением!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы вступают в год абсолютно готовыми к энергичным действиям. И это очень хорошая новость, потому что в этом году вы получите много-много внимания. Ваши проекты могут быть непростыми, но вы будете вознаграждены за свои усилия. Вы можете быстро подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства, поэтому к лету у вас появятся потрясающие возможности для финансового успеха. Год будет благоприятным для продвижения по службе, но в то же время увеличит рабочую нагрузку.

Любовь и флирт не будут основными эмоциями вашего года. К середине лета вы можете почувствовать желание погрузиться в романтические отношения, однако действуйте осторожно. Остерегайтесь бывших, которым не нужно вновь становиться частью вашей жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

В этом году все выглядит немного... шатко. Проблемы возникнут в январе, а затем в конце года — в декабре. Это означает, что вам нужно серьезно подумать, как вы общаетесь с другими. Тщательно выбирайте друзей, а партнеров и подавно.

Начиная с 7 марта, Сатурн в Рыбах начинает поддерживать ваш знак в течение следующих трех лет — пришло время накапливать финансы. До 25 марта Марс поможет избавиться от прошлого багажа и вдохновит на покорение денежных вершин. Настраивайтесь на то, что вы достойны лучшего и получайте много денег все лето!

Сатурн даст вам возможность справляться со стрессом, а благодаря Юпитеру удача также будет на вашей стороне. В мае держите эмоции под контролем, старайтесь избегать любых конфликтов.

Год включает в себя два ретроградных Меркурия в вашем доме партнерства, один в начале года, а другой — в конце. Обратите внимание на эволюцию ваших отношений, потому что они наверняка сильно изменятся!

Лев (23 июля – 21 августа)

Львы долго размышляли о ценности партнерских отношений, и в этом году вы готовы взять на себя обязательства. Как бы это конкретно ни выглядело для вас, вы жаждете глубоких, значимых связей. Весна будет особенно удачной для вашей личной жизни.

Сатурн завершает свое 2,5-летнее противостояние вашему солнечному знаку, но именно поэтому вам нужно применить больше дисциплины к своим финансам. Денежная энергия ослабится в марте, но именно тогда вам захочется тратить деньги налево и направо. Впрочем, запишите большими буквами в своем календаре: с 20 мая по 10 июля наступит период, когда у вас будут энергия и инициатива, чтобы воплотить в жизнь свою страсть к финансовому успеху!

У вас будет шанс продвинуться по карьерной лестнице. Ловите момент и делайте все возможное, чтобы обеспечить свой успех.

С 23 марта вашей самой большой проблемой будет необходимость отказаться от некоторых своих представлений, как нужно строить отношения, чтобы перейти на следующий уровень своей романтической жизни: весной грядут большие изменения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Этот год, скорее всего, не будет одним из самых ярких моментов вашей жизни. Это не означает ничего ужасного, просто речь идет о медленных изменениях и личном росте. Просто к 2024 году у вас в судьбе будет чистый лист, чтобы начать все сначала.

С апреля мощная энергия затмения осветит вашу зону дохода на следующие 18 месяцев.

Вы должны попытаться принять правильное решение относительно своей карьеры в начале года. С 22 апреля начнутся глобальные изменения. Это может быть внезапное изменение сферы деятельности или шанс на расширение своего дела. В течение мая могут появиться сложности, и как бы хорошо вы ни работали, ничего получаться не будет. А в период с октября по декабрь условия изменятся, и вы добьетесь успеха.

Если вы заинтересованы в укреплении своего семейного корабля, то 2023 год — отличное время для этого. Вы начинаете лучше понимать, чего хотите и что вам нужно, чтобы чувствовать себя любимыми, даже если вам сейчас трудно выразить это словами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Хоть вы и стремитесь всегда к равновесию, вы проведете большую часть весны и лета в душевных терзаниях. Лучший способ пройти через это — отпустить свое эго и подумать о потребностях других людей.

И финансовый гороскоп на 2023 год для Весов говорит, что вам нужно отпустить, чтобы получить. С 2021 года планеты заботятся о ваших финансах. Кульминация произойдет 5 мая, во время лунного затмения в Скорпионе.

Предпримите активные действия, чтобы перейти к новой фазе вашей жизни. Вы должны признать свои слабые стороны и приложить усилия, чтобы укрепить их, а также подумать о том, чтобы получить новые знания.

Вы из тех людей, у кого нет проблем с противоположным полом. Но, начиная с этого года, вы начнете лучше понимать, что вам нужно, чтобы чувствовать себя удовлетворенным своей личной жизнью, и вам уже недостаточно просто флирта. Вам нужен партнер, который может расти и общаться с вами, и с 24 марта вы больше не сможете быть не с «теми» людьми. Сосредоточьтесь на развитии ваших близких отношений и наконец-то поверьте, что вы отлично разбираетесь в людях. Это год, чтобы беззастенчиво доверять своей интуиции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Все ваши неудачи должны закончиться. Пришло время для чего-то важного, поэтому соберитесь и смело шагайте в неизвестность. Чем раньше вы начнете этот путь, тем быстрее достигнете удачи.

Сосредоточьтесь на финансовых вопросах до лунного затмения 5 мая, и вы сможете обеспечить финансовую безопасность на ближайшие годы.

Апрель и август — самые плодотворные месяцы этого года для вас. А вот июнь может принести непредвиденные трудности. При вашем усердии ноябрь и декабрь подарят вам успех.

Это может быть год, когда случайное знакомство сможет перерасти во что-то серьезное. Нет ничего страшного в том, чтобы не знать, что будет дальше. Поверьте, будущее разворачивается именно так, как задумано! С вами все будет в порядке.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Вам стоит приготовиться к тому, что этот год будет посвящен прошлому. Зато вы поймете, как оно повлияло на человека, которым вы являетесь сегодня. Вы будете проводить время с семьей, людьми, с которыми у вас есть общая история (ваши самые старые друзья), и, самое главное, с самим собой.

С 2021 года затмения активизировали вашу «зону дохода». Смелый Юпитер поддержит ваше Солнце в первой половине нового года, побуждая сделать шаг к новым финансовым вершинам. Сообщите Вселенной о своих намерениях относительно денег 13 ноября, чтобы завершить год на высокой ноте!

Начало года будет благоприятным, и вы будете стабильно успешны, но избегайте любой смены работы или вида деятельности с апреля по август.

Будьте честны в своих чувствах, иначе ваши романы могут сыграть злую шутку с вашей репутацией. Вместо того чтобы бороться за новую любовь во что бы то ни стало, займитесь строительством полноценных отношений со старым партнером.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Внутренне вы спокойны, хладнокровны и собранны. Вы мешаете другим узнать вас по-настоящему. В этом году пришло время все изменить. Майские звезды привлекают к вам массу любви — будьте открытыми, чтобы подготовиться к ее приходу.

С марта 2020 года ваша правящая планета Сатурн совершает проход по вашей зоне доходов. В марте он переходит в Рыбы, вдохновляя вас действовать в соответствии с новыми знаниями, которые вы приобрели. Не забывайте обсуждать свои финансовые идеи и стратегии со людьми, которым вы доверяете, — совет всегда полезен!

Деловой гороскоп на 2023 год для Козерогов говорит, что вам придется быть осторожными в своей карьере и даже искать новую работу для приложения своих талантов. В мае и ноябре у вас есть все шансы успешно завершить важные проекты.

Любовный гороскоп на 2023 год Козерогов радует: у вас все гладко. Наслаждайтесь жизнью! Люди, с которыми вы общаетесь весной, принесут много веселья и мудрые решения к лету.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Ваши слова и действия приобретут дополнительный вес, когда Плутон войдет в ваш знак в марте. У вас будет драйв, которого вы никогда раньше не чувствовали, и вы готовы получить все, что захотите. Легко стать требовательным или совершенно безжалостным, когда вы преследуете свои цели, поэтому старайтесь не наступать другим на пятки.

Сатурн входит в зону вашего дохода в марте и остается в течение следующих трех лет, помогая вам реализовать свои убеждения на практике и достичь финансовой стабильности.

Вы можете попытаться сменить работу с марта по апрель. С мая по август ваши противники будут сильны, и вы испытаете трудный период в карьере. Однако, начиная с сентября, все начнет постепенно меняться, и вас ждет процветание в ноябре и декабре.

Год начинается с ретроградного Марса, и большая часть ваших увлечений не будет иметь развития. Если вы переживете расставание, постарайтесь не прыгать из одних отношений в другие. К зиме вы сможете лучше понять преимущества своей свободы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп сулит вам успех, не не сдерживайте свои порывы. Придерживайтесь своих ценностей, уважайте свои чувства и не бойтесь выражать свои эмоции. Пришло время людям узнать вас настоящего.

С доброжелательным Юпитером в зоне вашего дохода в первой половине года вам удастся прийти к финансовому успеху. Не переживайте по поводу мелких неудач, идите к нужной цели, и Вселенная обязательно вам поможет.

Солнце и Меркурий сделают начало года очень благоприятным для вас. Ответственно подходите к периоду с мая по июль: может возникнуть ситуация потери или смены работы.

С сентября по декабрь у вас могут появиться проекты, которые принесут славу и почет.

Этот год будет таким, каким вы его сделаете. Если в середине лета у вас завяжется роман, то вы, вероятно, будете на вершине мира!