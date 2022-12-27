Запуск движения по путепроводу в Инкермане зависит от погоды

Автомобильное движение по реконструируемому с весны 2022 года путепроводу в Инкермане могут запустить в январе 2023-го, но это не точно.

Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Он объяснил, что у строителей была проблема с доставкой восьми балок. Каждая имеет длину 33 метра и весит порядка 58 тонн. Но сейчас уже все они доставлены.

П.Иено в очередной раз напомнил о проблемах с логистикой: надо было получить множество документов, чтобы провести балки в Крым через новые территории, а в перевозке паромом им отказали.

— Нас это задержало примерно на месяц. Но работы не останавливались, и на сегодняшний день все пролеты, все балки уложены. Я думаю, что в январе мы запустим движение, — продолжил П.Иено.

Правда, он предупредил, что январь – февраль могут быть сложными по погодным условиям, и ему не хотелось бы заранее обещать то, что не будет выполнено.

— Если погодные условия позволят, то это конец января, если не позволят, то плюс-минус две недели. Максимальная задержка — две недели, — подытожил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, что отремонтировать путепровод в Инкермане должны были до конца 2022 года. В конце сентября П.Иено рассказывал, что все пролеты заказаны на заводе и изготовлены, но их пока не привозят из-за очень сжатого пространства стройплощадки. Первая конструкция должна была приехать 10 октября...