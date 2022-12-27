В Республике Крым утвержден бюджет на 2023 год

Парламентарии Крыма утвердили бюджет на 2023 год, а чуть позже внесли поправки в сторону увеличения. В итоге в следующем году доходы бюджета республики составят 241,7 млрд рублей, расходы — более 246 млрд рублей.

Покрытие дефицита в 4,3 млрд планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита, реализации акций на 100 миллионов рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 миллиарда рублей.

Для сравнения, в Севастополе доходы бюджета города на 2023 год запланированы в размере 70,8 млрд рублей, расходы — 75,4 млрд рублей.