В Матросском клубе проводят «Севастопольскую елку»

Это совместный проект Севастопольского драмтеатра имени Б.Лавренева ЧФ и Севастопольского театра юного зрителя. Инициативу поддержал Президентский фонд культурных инициатив, о чем «Севастопольской газете» рассказал директор СевТЮЗа Андрей Маймусов.

По его словам, елочные представления проходят дважды в день с 26 по 30 декабря (в 11.00 и в 14.00) и ориентированы на детей, которые вынужденно оказались в период новогодних праздников в Севастополе, для детей военнослужащих, военных медиков, из малообеспеченных и многодетных семей, кадет. Всего пригласительные билеты на «Севастопольскую елку» получили пять тысяч ребятишек.

Специально для маленьких зрителей два театра подготовили спектакль по пьесе Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино» с участием флотских артистов Светланы Агафошиной, Ильи Домбровского, Виталия Максименко и Юрия Пимкина. Кроме профессиональных артистов, для участия в постановке пригласили юных Василису Максименко на роль Галчонка и Григория Гордейчука, которому доверили роль Дяди Федора.

Еще до спектакля детей вовлекают в игры и хороводы, приглашают поучаствовать в мастер-классах, которые для них организовывают учащиеся Севастопольской художественной школы и сотрудники городских библиотек. Попробовать себя в изготовлении народных кукол-мотанок предлагает севастопольская мастерица Иванна Кузменюк.

Разумеется, не обходится без представления с участием Деда Мороза. Снегурочки, шоу ростовых кукол и вручения традиционных подарков с конфетами.

— У нас с флотским театром полное взаимовыгодное сотрудничество: мы изготовили декорации, сшили костюмы, осуществили весь менеджмент. Вклад флотского театра — это сцена, артисты и полное техническое обеспечение спектакля: звук, свет...

Осталось сказать, что «Севастопольская елка» проходят при полных аншлагах.