Установлен прожиточный минимум для севастопольцев на 2023 год

Правительство Севастополя приняло постановление о величине регионального прожиточного минимума на следующий год. В расчете на душу населения этот показатель составить 14519 рублей.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума определена в размере 15 826 рублей, для пенсионеров — 12486 рублей, для детей — 15 560 рублей.

Данный показатель применяется для оценки уровня жизни населения Севастополя и для разработки региональных программ социальной поддержки малоимущих граждан.