Салюты и фейерверки просят не запускать

«Что касается пиротехнических изделий и мероприятий, понятно, что запретить продажу этих изделий в настоящее время нет возможности, тем не менее категорически не рекомендуется пользоваться в новогодние праздники пиротехническими изделиями», — обратился к севастопольцам на аппаратном совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев.

Тем же, кто не может встретить Новый год без салютов, он посоветовал запускать фейерверки подальше от центра города и спецобъектов, охрана которых будет максимально усилена.