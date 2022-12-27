Росреестр адаптируется к работе в новых субъектах РФ быстрее, чем в Крыму

Территориальные органы Росреестра и филиалы публичной правовой компании (ППК) «Роскадастр» начнут работать в новых субъектах РФ с января 2023 года, полная адаптация услуг и сервисов ведомства произойдет быстрее, чем это было в Крыму.

«В Крыму на это потребовалось, по сути, восемь лет. Здесь, конечно, таких сроков никто не ставит. На тех технологиях, решениях, которые существуют, сроки будут гораздо меньше. Но сейчас я бы взял паузу для детальной проработки вопросов», — сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, о конкретных сроках адаптации пока говорить рано, но с января территориальные органы Росреестра и филиалы ППК «Роскадастр» начинают работу в новых субъектах РФ.

«Весь комплекс вопросов, связанный с переподготовкой специалистов, разработкой соответствующих информационных систем, нами реализован», — уточнил О.Скуфинский.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что региональные управления Росреестра и филиалы Роскадастра в новых регионах с января 2023 года будут осуществлять полномочия по регистрации прав, кадастровому учету и выдаче сведений единого государственного реестра недвижимости, а также кадастровые работы.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.