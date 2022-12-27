Начинают реставрацию водолечебницы Гинали

Работы будут вестись в рамках создания яхтенной марины, сообщили в пресс-службе ПАО «Мостотрест».

«Строители яхтенной марины установили на городском пляже вагоны-бытовки, чтобы в них временно могли разместиться спасатели и сотрудники администрации морских портов Черного моря из здания на Назукина, 2а, пока там идет реставрация. Вагоны занимают меньшую часть пляжа, проход на него остается свободным», — говорится в сообщении.

Детальное обследование здания водолечебницы провели в 2019 году. Физический износ объекта тогда достигал 70%. По кладке фундаментов, внутренним и наружным стенам шли трещины, вываливались камни из фундамента, прогибались перекрытия и обрушалась штукатурная отделка.

После демонтажа пристроек будет проведено новое детальное обследование. По его результатам уточнится состав и объемы работ по восстановлению объекта. Это будет первая с момента постройки в 1906 году реставрация, которая спасет объект культурного наследия от полного разрушения.

Как рассказали в ПАО «Мостотрест», планируется восстановить строительные конструкции, привести в порядок фасады, по старым чертежам и фотографиям воссоздать утраченную башню. После в здании «Водолечебницы К.С.Гинали» разместят администрацию морских портов Черного моря и пропускной пограничный пункт.

Что будет с рыбаками?

«Севастопольскую газету» заинтересовала судьба рыболовецких артелей, которые сейчас базируются в этом живописно разваливающемся здании. И не останутся ли они без средств к существованию после строительства яхтенной марины?

Как рассказала сотрудник пресс-службы ПАО «Мостотрест» Юлия Потоцкая, пока идут подготовительные работы, рыбаки останутся в здании. Когда начнется реставрация объекта, им будет предложено новое помещение на набережной, буквально через дорогу.

Тем не менее, часть рыболовецких артелей в Балаклаве сохранить не удалось. Так, раньше в водолечебнице размещался офис артели «Афалина». По словам ее бывшего руководителя Виталия Лузина, два года назад артель пришлось распустить из-за проблем с арендой, а нового помещения рыбакам не предоставили. При этом рыбаки неоднократно выражали обеспокоенность тем, что им не найдется место в отреставрированной Балаклаве, обращались на телевидение и в ОНФ.