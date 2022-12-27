Минстрой потребовал дорожную карту по строительству медкластера в Севастополе

Решение представить в Минстрой России утвержденную дорожную карту по реализации объектов медицинского кластера Севастополя принято на совещании в Минстрое.

Совещание по вопросам реализации объектов государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» в рамках строительства медицинского кластера на хуторе Пятницкого прошло под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.Васильева.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин, генеральный директор Дирекции госпрограммы В.Дедов, его заместитель В.Самохвалов, а также представители Минстроя России и Минздрава России.

Как сообщается, в дорожной карте должно быть указаны источники финансирования, а также сроки выполнения строительно-монтажных работ, технологического присоединения к инженерным сетям и оборудования объектов.

Строительство трех больниц в Севастополе — скорой помощи, инфекционной и онкологического диспансера (медкластер на хуторе Пятницкого) — было включено в ФЦП еще в 2015 году. Но пока на их месте только залиты фундаменты.