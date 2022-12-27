Как ремонтировать «Штык и парус» спросили у его автора

Выполнившая проект реставрации Обелиска городу-герою Севастополю на мысе Хрустальный фирма учитывала рекомендации, которые дал один из его создателей — севастопольский архитектор Адольф Шеффер.

В конце декабря 2022 года стало известно, что многострадальный Обелиск городу-герою Севастополю на мысе Хрустальный, называемый в народе «Штык и парус», наконец-то начинают отреставрировать. Комплекс обелиска, торжественно открытый в 1977 году, в настоящее время находится в аварийном состоянии, территорию памятника облюбовали маргиналы, прогулки в его окрестностях для обычных людей считаются небезопасными.

Обелиск городу-герою Севастополю на мысе Хрустальный возводили в 1971-1979 годах.

Устроенный на трех террасах разного уровня, облицованный белым известняком, по форме он напоминает парус, слившийся со штыком. Обелиск высотой около 60 метров олицетворяет единство армии и флота и посвящен героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

По первоначальному проекту предполагалось на нижней террасе установить пятиметровую скульптуру «Ники Победы».

В процессе земляных работ под фундамент были обнаружены две пушки времен Первой обороны Севастополя. Решено было обустроить для них дополнительные террасы на верхнем уровне комплекса.

Еще до сдачи «Штыка и паруса» на мысе Хрустальный начали строить Мемориал Второй обороны Севастополя: скульптура Матроса и Солдата вместе со зданием музея. С распадом СССР реализация проекта прекратилась. Лишь в 2007 году была благоустроена территория вокруг памятника, бронзовому Матросу дотачали украденную ногу и устроили Вечный огонь у подножия памятника.

Проблемы у «Штыка и паруса» начались уже через несколько лет после его открытия. В результате воздействия моря, а также ошибок строителей при «рационализаторской» замене материала анкеров в облицовке, плиты из альминского камня стали разрушаться, в них появились большие выколы, они падали с большой высоты на смотровые площадки. Все это создавало опасность для посетителей. Территория мемориала пустовала и разрушалась...

Деньги на реставрацию обелиска — объекта культурного наследия выделила мэрия Москвы еще в 2019 году, но начало работ несколько раз откладывали. И вот в середине декабря этого года было заявлено, что «сложный и тяжелый проект, который долгое время не могли реализовать» прошел государственную экспертизу.

Рекомендации корифея

«Севастопольская газета» ознакомилась с проектом, который выполнила петербургская архитектурно-реставрационная мастерская «Вега». Работы над ним начались, когда один из авторов «Штыка и паруса» заслуженный архитектор УССР Адольф Шеффер был еще жив. Коллектив архитектурно-реставрационной мастерской предложил ему сотрудничество. В феврале 2018 года на встрече в Союзе архитекторов Севастополя было принято решение о совместной работе над данным проектом.

Проектные заметки и рекомендации А.Шеффера стали частью пояснительной записки к проекту и выделены в отдельную главу.

По мнению архитектора, при проведении работ по реставрации обелиска необходимо рассматривать только в составе комплекса Мемориала Второй обороны города.

Обелиск Славы — одна из городских доминант, просматриваемая со стороны моря и с многих точек города. Оттуда открываются великолепные виды, которые являются важной составляющей культурного наследия города. В настоящее время часть панорам испорчена более поздними частными постройками. При разработке проекта реставрации необходимо восстановить утраченные панорамные виды, устранив нарушения в застройке последних лет за территорией обелиска и увеличив высотность части террас.

Важной проблемой является отсутствие парадной лестницы и удобного подъема на террасы обелиска.

Кроме этого легендарный севастопольский архитектор предложил решение вопроса с облицовкой. «На существующую облицовку нанести слой новой облицовки — глубоко внедрить медные (латунные) анкера, к ним прикрепить медную (латунную) арматурную сетку в слое гидротехнического бетона и заанкерить внешние медные (латунные) анкера в плиты альминского камня марки 150 в пазах в камне по типу «Ласточкин хвост», — совет архитектора.

А.Шеффер также рекомендует, все выколы камня и обнажившуюся черную арматуру по подпорным стенам террас забетонировать гидротехническим белым бетоном и облицевать вставками из плит альмы. Мозаичные плиты покрытия террас восстановить и разделить через метр швами. Продумать устройство дренажа. Для восстановления обзора моря надстроить две возвышенные террасы на видовых площадках под обелиском. Пушки времен Первой обороны Севастополя с лафетами вернуть на место. Выполнить первоначальный замысел авторов обелиска и создать статую «Ники Победы» по существующей гипсовой модели Народного скульптора Украины Станислава Чижа. Указано, что выполнить такую работу сможет балаклавский скульптор Владимир Суханов.

Обелиск отреставрируют за год

В конце декабря правительство города заключило контракт с единым поставщиком ООО «Севпроектмонтаж» на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю». Согласно проектной документации специалисты подрядчика должны произвести реставрационные и общестроительные работы, проложить инженерные сети, благоустроить пространство у памятника. Завершиться реставрация в декабре 2023 года.

Справка

Адольф Шеффер (1924-2020 г.г.) родился в Одессе, окончил Московский архитектурный институт. С 1950 года работал в Севастополе. В 1989 г. ему было присвоено звание Заслуженного архитектора Украины.

Авторству легендарного архитектора принадлежат обелиск в честь города-героя на мысе Хрустальный, арка 200-летие Севастополя на ул.Ген.Мельника, памятник героям-подводникам Черноморского флота, пассаж (главная галерея Центрального рынка). Под его надзором производилось послевоенное восстановление Памятника затопленным кораблям на Приморском бульваре, реконструирован Дворец пионеров.