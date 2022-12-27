Будем сотрудничать с Белоруссией и с Африкой

О необходимости корректировки государственной программы «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе» доложил директор департамента экономического развития Денис Профатилов. По его словам, показатели госпрограммы приводятся в соответствие с региональным бюджетом.

— Уходящий год запомнился подписанием соглашения с городом-героем Минском. Теперь есть международное сотрудничество в полном смысле этого слова, — отреагировал на прозвучавшую информацию губернатор Михаил Развожаев. По его словам, эта работа в следующем году будет усилена.

На вопрос о так называемых экспортных стандартах, Д.Профатилов пояснил, что речь идет о 15 мероприятиях различного направления, которые внедряются во всех субъектах Российской Федерации в течение года с участием органов власти и бизнес сообщества. Это должно способствовать росту экспортного потенциала субъекта. Из 15 показателей 11 уже внедрены, еще четыре надо внедрить.

В свою очередь заместитель губернатора Мария Литовко дополнила, что это набор мероприятий, которые необходимо сделать для увеличения экспорта.

— В июле следующего года планируем выйти на Африку, это будет бизнес-миссия с учетом федеральной повестки — Россия-Африка. Поэтому сейчас пересматриваем свои планы со странами, которые принимают Крым и Севастополь, мы усилим внимание к ним, — сказала М.Литовко.

В ответ успокаивающе прозвучали слова М.Развожаева:

— Давайте лучше с Белоруссией.

Напомним, что в декабре 2022 года государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» заключило контракт на 3,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке нового дюкера через Севастопольскую бухту с белорусской компанией «Белтрубопроводстрой».