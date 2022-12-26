«Великолепный век» Елены Лобановой

Другое название экспозиции – «Ватные истории» — полностью отражает технику и материал изготовления представленных работ. Точнее сказать, семи царских дворцов, которые и составляют выставочную экспозицию. Все они населены миниатюрными фигурками барышень и кавалеров в диковинных париках, парадных камзолах и пышных платьях с кринолинами.

— Они все сделаны из ваты. Это своеобразное посвящение 18 веку, который, по мнению Елены Лобановой, был не менее блестящим, чем 16 век для Османской империи, — рассказала пресс-секретарь Российской государственной художественной галереи Юлия Блоцкая.

По ее словам, об удивительном увлечении Е.Лобановой стало известно почти случайно. Представитель волонтерского движения однажды оказалась у нее дома, увидела ватные дворцы и была настолько впечатлена, что предложила организовать выставку, решив, что для многих это станет настоящим предновогодним чудом.

Сама Е.Лобанова рассказала «Севастопольской газете», что начала заниматься изготовлением фигурок из ваты неожиданно для себя, и до сих пор не очень понимает, как рождаются очередные идеи.

— Когда я начинаю работать, даже не знаю, кто это будет — кавалер, барышня или ребенок. Это становится мне самой понятно на второй или третий день творчества. А потом все идет своим чередом, — призналась Е.Лобанова, добавив, что очень вдохновлена 18-м веком, а сюжеты черпает из сети интернет. Притом, что каждый сделанный ею образ можно считать собирательным.

На создание семи дворцов потредовалось семь лет: на работу над каждым уходило от нескольких месяцев до года, и даже больше. Теперь ватные дворцы поражают ювелирностью исполнения и проработанностью мельчайших деталей.

Давняя знакомая Е.Лобановой Инесса рассказала, с чего началось все это ватное творчество.

— Это началось в период блэкаута 2015 года, когда жители города часами сидели без света, что и стало толчком к воплощению творческих замыслов. Первую ватную фигурку — барышню — показала с большим стеснением. Но потом появился кавалер, а после — целые сюжетные композиции: «Гостиная», «Театр», «Магазин игрушек», «Оперный театр», «Императорский малый театр», «С днем рождения», «Кафе». Со временем это хобби стало неотъемлемой частью ее жизни, — поделилась Инесса.

Оказывается, для волшебства нужно совсем немного: вдохновение, свободное время и самая обыкновенная аптечная вата.

Готовые фигурки Е.Лобанова раскрашивает акриловыми красками и покрывает лаком.