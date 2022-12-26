В пещере Таврида ёлку установили вверх ногами

Ёлка наоборот, летучая мышь, саблезубый кот и другие ожившие обитатели встретят посетителей пещеры Таврида в новогодние праздники. Возглавят театрализованное представление для гостей Дед Мороз и легендарный «Белый спелеолог».

«Мы решили порадовать и удивить посетителей праздничным представлением, подготовленным сотрудниками комплекса. Роли оживших пещерных обитателей будут исполнять наши сотрудники. Для нас это первый опыт проведения такого мероприятия, и надеюсь, он принесёт гостям пещеры только положительные эмоции и поднимет новогоднее настроение», — рассказал заместитель директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Ёлка вверх ногами расположена в самом большом зале пещеры — зале Вернадского. Именно в таком виде она органично вписана в пространство «пещеры наоборот», ведь Таврида образована напорными водами снизу, в отличие от большинства пещер, которые образуются в результате растворения известняка сверху вниз, эпигенным путем.

Посмотреть новогоднее представление в пещере Таврида можно по предварительной записи с 25 по 30 декабря и с 4 по 8 января.