Урожай винограда — на треть больше прошлогоднего

Валовый сбор винограда в 2022 году составил около 27 тысяч тонн с площади 5 тысяч га, отчиталась 26 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова

По ее словам, показатели урожайности составили 60 центнеров с гектара, что на 32% выше, чем показатели предыдущего года.

— Такой высокий рост урожайности технического винограда связан с благоприятными погодными условиями а также с вводом молодых виноградников посадки 2018 – 2019 годов, товарное плодоношение которых наступает на четвертый год после закладки, — сказала Н.Скорюкова.

Она также подчеркнула, что первый урожай в этом году дали и виноградники, заложенные в 2020 году, чему способствовали грамотные агротехнические мероприятия.

Напомним, что в 2021 году севастопольские виноградари собрали 20 тысяч тонн винограда.