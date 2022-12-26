Урожай косточковых, семечковых и зерновых превзошел ожидания

Об успехах в части сбора косточковых, семечковых и зерновых культур отрапортовала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

В ее докладе на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 26 декабря прозвучало, что валовый сбор косточковых и семечковых культур, персиков, яблок, черешни, абрикос составил 452 тонны. Ягодных культур собрали 63 т, орехово-плодных — две тонны.

Руководитель департамента также отметила, что по итогам года фиксируется хороший урожай зерновых, и это несмотря на небольшую площадь под посевны, а также особенности почв региона.

Как сообщила Н.Скорюкова, ячменя собрали 540 тонн, пшеницы — 955 тонн. При этом 20% пшеницы на сегодняшний день уже реализовано.