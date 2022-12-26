Спасатель должен иметь желание спасать

27 декабря в России отмечается День спасателя. В канун этого праздника в Севастополе наградят лучших сотрудников МЧС и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты (ГКУ ЦГЗ). Среди них Александр Ступак — спасатель с 20-летним стажем. Ему и его коллеге Виктору Тарасову присвоят звание «Заслуженного спасателя Севастополя».

В нашем городе спасением людей занимаются две структуры — федеральная ГУ МЧС и городская ЦГЗ. Звонок о помощи поступает на номера 101 и 112, а диспетчеры определяют, кому перенаправить вызов. Кстати, набрать номер 112 можно даже без сим-карты.

В 90% случаев обращения, связанные с поиском и спасением людей, поступают в ЦГЗ. Впрочем, при необходимости оба эти управления работают вместе. Также обстоит ситуация и непосредственно в самих отрядах Центра.

«Я работаю в поисково-спасательном отряде — это поиск людей, в том числе, в горах и лесах, но периодически мы участвуем в совместных выездах с другими отрядами, например, с поисково-спасательным отрядом на водных объектах», — рассказал А.Ступак.

Всегда хотел помогать людям

Любовь к горам у А.Ступака проявилась с 15 лет. И с каждым годом она только крепнет: в прошлом году он снова зашел на Эльбрус. В принципе, все спасатели -специалисты приходят в отряд с уже имеющейся подготовкой в области альпинизма, спелеологии или спортивного туризма. Они и вне служебной деятельности продолжают заниматься альпинизмом. В том числе, ездят на Эльбрус.

До того, как стать профессиональным спасателем, А.Ступак 10 лет проработал на «скорой помощи»: с начала 90-х до нулевых. Сейчас он с ностальгией вспоминает, какими самоотверженными тогда были врачи. Для него и сейчас самое главное в коллективе — душевность, взаимопомощь и взаимовыручка.

«Спасатель должен прежде всего иметь желание спасать. В нашем отряде работает 20 спасателей, и мы — одна команда. Иногда устаешь и хочется в отпуск, но, когда отпуск уже начинается, снова хочется на работу: у нас очень душевный коллектив», — говорит А.Ступак.

Карьера спасателя у него началась со Второго военизированного отряда горноспасателей, который базировался в Ласпи. Попасть на эту службу тогда было непросто: к кандидатам требования предъявлялись высокие. А вот с материальным обеспечением возникали серьезные проблемы: в 2006-2007 годах не было даже нормальных рабочих машин. Порой спасать людей ездили на личных автомобилях и даже заправляли их за свой счет. По словам А.Ступака, сегодня спасательные отряды обеспечены очень хорошо: есть все необходимое оборудование, амуниция, транспорт. И самое главное — это возможность спасти человека, попавшего в беду.

«Когда ты сделал дело и все завершилось благополучно, это наполняет жизнь смыслом, — говорит спасатель. — Я даже в свой выходной, когда выхожу из дома, беру рюкзак со всем необходимым, так как вызов может быть в любой момент».

Когда выезжают спасатели ГКУ ЦГЗ

В ЦГЗ четко прописаны обязанности: предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, реагирование на ЧС. Например, после урагана спасатели центра убирают поваленные деревья и конструкции, которые угрожают безопасности. Помогают обеспечить доступ в закрытые помещения, оказывают содействие медикам. А вот звонить спасателям, чтобы они достали кошку с дерева, категорически нельзя. Но животных спасать им тоже иногда приходится. В июне прошлого года во время сильных ливней спасатели из села Фруктового из подтопленных строений эвакуировали семь человек и 67 животных. Это и козы, и кролики, и куры, и собаки.

Бабушку перевозили на ковре

«В день у нас может быть как 10 вызовов, так и ни одного. При этом вызовов, когда нужно выехать для спасения в горы, поступает не так много. Чаще всего приходится помогать скорой помощи, в том числе, в транспортировке тяжелых пациентов. Например, была ситуация, когда мы не смогли бабушку разместить на носилках. Придумали переносить ее на ковре, да так с ковром и приехали в больницу», — улыбается, вспоминая А.Ступак.

Одна из распространенных историй — ребенок оказался заперт дома один. Как-то приехали на вызов, а малыш стоит прямо под дверью и плачет, уткнувшись головой в эту дверь. То есть, получается, если открыть сразу дверь, можно ударить ребенка. Пришлось импровизировать.

Ситуации могут быть настолько неожиданными, что приходится их решать нетривиальным способом. И найти решение нужно в считанные минуты, а то и секунды. Кстати, спасатели кроме того, что должны уметь абсолютно все: лазить по горам, плавать, быть выносливыми, сообразительными, быстрыми и смелыми, обязаны еще быть хорошими психологами. Их специально обучают работе с людьми, оказавшимся в стрессе.

Постоянное обучение и Новогодняя ночь

«Процесс обучения бесконечный — время от времени в Центре проводятся учебно-тренировочные занятия, это помогает выработать какой-то алгоритм действий, который всегда пригодится на практике», — продолжает наш герой.

А.Ступак сидеть без дела совсем не умеет. Даже в отпуске он поднимается в горы, сплавляется по рекам или снова учится. Кстати, неоднократно его дежурство выпадало на Новогоднюю ночь.

По его словам, сама ночь чаще всего проходит спокойно. Вызовы случаются или накануне — когда люди уже начали «провожать» старый год или под утро, когда они хотят ярко продолжить праздник, чтобы он запомнился на всю жизнь. Иногда такое удается...

Всего в ЦГЗ работает около 200 спасателей. Они все регулярно посещают учебные занятия и периодически сдают экзамены. Экзамены проходят буквально сейчас, в конце декабря. Все серьезно: аудитории, билеты с теоретическими и практическими вопросами. Вопросу: «Что делать, если сотрудники плохо сдадут экзамен?», спасатели очень удивились: «У нас не было случая, чтобы кто-то не сдал или плохо сдал экзамен. Свое дело все знают хорошо».