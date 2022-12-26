Севастопольская учительница победила в международном конкурсе преподавателей русского языка

Учитель русского языка и литературы школы №27 Ирина Петренко победила в международном конкурсе «Преподавание без границ». Из более 200 участников в финал, который проходил в Москве, вышли только 12 педагогов.

В конкурсе принимали участие педагоги-русисты из девяти Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. Победителей в финале жюри определяло в пяти номинациях: за творческий подход, за мастерство, инновационный подход и за научный подход, сообщается на сайте конкурса.

Финалисты должны были подготовить свои проекты и защитить их перед экспертами. В итоге было названо четверо победителей, еще восемь учителей стали лауреатами. Им всем вручили дипломы и денежные премии: победителям по 50 тысяч рублей, лауреатам — по 30 тысяч рублей.

Организатор конкурса — Министерство просвещения РФ. Международный конкурс педагогов адресован в парвую очередь учителям, ведущим преподавание на русском языке за рубежом. Цель конкурса — выявление и распространение лучших практик обучения, укрепление профессиональных региональных и международных связей между педагогами, преподающими русский язык за рубежом. Конкурсные работы победителей и лауреатов опубликуют в официальном электронном сборнике.