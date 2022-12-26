Приглашают посмотреть, как реставрирую полотно Диорамы

Процесс реставрации полотен Диорамы и Панорамы можно будет посмотреть во время экспериментальных экскурсий, которые устроит Музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин в эфире радио «Вести FM».

«Сейчас у нас идет реставрация полотна в Диораме на Сапун-горе. Мы сейчас делаем эксперимент, так называемую «Открытую реставрацию». Мы будем создавать небольшие экскурсионные группы в определенном графике. Следите за нашими соцсетями и сайтом. Мы обязательно пригласим зрителей на реставрацию. Если этот опыт даст положительный эффект[...], то будем думать о том, чтобы в Панораме этот опыт повторить», — пообещал М.Смородкин