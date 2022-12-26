Открылся Дом Деда Мороза

В Центре военно-патриотического воспитания учащейся молодежи на ул.Очаковцев открылась резиденция Деда Мороза. В течение недели сам дед и его помощники-аниматоры должны поздравить около 600 детей.

«Новогоднее настроение самое настоящее — сейчас всем необходима вера в чудо. Дед Мороз — это образ настоящего волшебника, который исполняет желания. Нам хотелось создать непринужденную, камерную атмосферу, с элементами волшебства. Новый год — это ведь не официоз, он предполагает искренность и доброту», — рассказал директор Центра Иван Демидов.

И.Демидов как раз и будет для детей в этом году настоящим Дедом Морозом. Он пообещал обязательно поговорить с каждым ребенком лично и подарить ему сладкий подарок. Перед этим важным разговором детей в первой комнате встречают аниматоры, они будут меняться, но сегодня это были Мальвина и Фиксик.

«В этом году меня приятно удивляют все организации — новогоднее настроение ощущается как никогда раньше, хотя я работаю в сфере праздников уже восемь лет, в том числе, Снегурочкой. Моя самая главная задача — дарить радость и, конечно, я сама себя от этого чувствую счастливой», — рассказала Мальвина — Валерия Сокол.

По ее словам, в этом году родители особенно стараются порадовать своих детей — аниматоров приглашают на утренники в детские сады и школы, а также домой. После того как аниматоры развлекут детей, их пригласят в волшебную Серебряную комнату. Здесь их будет ждать Дед Мороз. Эти две комнаты для праздника украшали сами сотрудники Центра в течение двух недель. Украшено все, действительно, на «отлично»: есть несколько елок, масса игрушек, новогодние часы, олени и много-много снега из мишуры.

Вход в Дом Деда Мороза — по приглашениям, их отправили заранее. В этом году сотрудники центра решили поддержать семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и участников СВО. Приглашенные сами выбирают, в какое время им будет удобней придти. Все продумано так, чтобы в резиденции одновременно находилось небольшое количество детей, поэтому абсолютно каждому ребенку будет уделено индивидуальное внимание.