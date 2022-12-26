Один из самых мощных суперкомпьютеров в России работает в СевГУ

Один из пяти самых мощных суперкомпьютеров, которые установлены в российских вузах, находится в Севастопольском государственном университете. В Южном федеральном округе он такой единственный.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации включило суперкомпьютер «Афалина», запущенный в работу еще в прошлом году, в число самых мощных вычислительных машин страны. Современный информационный кластер обладает производительностью в 201 Терафлопс и входит в топ-20 суперкомпьютеров России. В рейтинге подобных кластеров университетов он занимает четвертое место из пяти.

«Производительность суперкомпьютеров превосходит мощность персональных аналогов в десятки тысяч раз. Они могут занимать сотни квадратных метров весить десятки тонн. Современные суперкомпьютеры строятся по кластерному принципу и представляют собой большое число мощных вычислительных узлов, соединенных высокоскоростной локальной сетью», – сообщили в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе министерства, суперкомпьютер «Афалина» применяется для решения научных задач по нескольким направлениям: для расчета процессов в глобальной климатической системе, создания фрагмента национального геномного банка данных растений, молекулярного моделирования, а также цифровизации Севастополя.

Например, проанализировав данные генома растений, ученые могут составить генетический «портрет» изучаемого объекта — бактерии, виноградной лозы, моллюска и других. При этом они не только видят, какие гены есть у объекта исследования в общем, но и более конкретную информацию: какие элементы генома использовались чаще, какие — реже. В результате исследователи могут установить и то, какие факторы и как именно влияли на развитие выбранного существа или растения.

Еще одно из популярных применений суперкомпьютеров — обучение с их помощью глубоких искусственных нейронных сетей. По сути без суперкомпьютеров попросту невозможно создавать искусственный интеллект. На суперкомпьютерах работают только специально разработанные параллельные программы. Самый известный в стране — суперкомпьютер Сбербанка «Кристофари». Что касается вузов, то самый мощный суперкомпьютер «Ломоносов-2» установлен в МГУ, второе место занимает вычислительный кластер «cHARISMa» в «Высшей школе экономики» (НИУ ВШЭ), третье — MarGrid Марийского государственного университета.

В министерстве подчеркнули, что такие супекромпьютеры быстрее человека на 200 тысяч лет и без них «попросту невозможно создавать искусственный интеллект».