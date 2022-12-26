Национализированные предприятия приватизируют на конкурсной основе

Национализированные в Крыму предприятия, собственники которых связаны с украинским режимом, будут проданы новым собственникам на конкурсной основе.

Об этом ТАСС сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«Сейчас идеи процедура национализации, дальше вводится временная администрация. Предприятие продолжает работать. Дальше — процедура приватизации, она тоже обусловлена всеми нормотворческими актами. Будут [желающие] заявляться на процедуры, дальше новый хозяин будет тот, кто выкупит», — сказал Константинов, добавив, что приватизация будет проводиться на конкурсной основе.

О законе

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «РусЛайн ко». Затем депутаты Госсовета Крыма внесли в перечень национализируемых предприятий имущество «Мегастроя».

Также С.Аксенов заявлял, что под национализацию может попасть недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.