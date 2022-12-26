Форму спортсменам купят, потому что спортзалы не построили

В Севастополе спортивные объекты не успели построить в срок. Но и в этом есть хорошая сторона: сэкономленные бюджетные средства, запланированные на их обслуживание, пойдут на закупку формы спортсменам.

В ходе очередного заседания комиссии по бюджету заксобрания Севастополя предложение по перераспределению средств представило управление по делам молодежи и спорта городского правительства. Как оказалось, в управлении сложилась экономия средств из-за задержки ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов: ФОК с бассейном в Инкермане и ФОК по ул.Шевченко.

— В связи с тем, что эти объекты в текущем году не вводятся в эксплуатацию, соответственно экономятся средства на их обслуживание. Сумму в размере 2,5 миллионов рублей планируется направить на приобретение 155 комплектов формы для спортсменов, которые защищают честь города, — объяснил председатель комиссии Вячеслав Аксенов.

Перераспределение было согласовано членами бюджетной комиссии, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.

Опять не успели...

Строительство ФОК в 5-м микрорайоне началось в декабре 2020 года. Предполагалось, что его сдадут даже раньше срока, заявленного в госконтракте.

«Плановый срок сдачи в эксплуатацию — начало 2022 года. Строители обещают сдать раньше, в конце 2021 года», — сообщил он своим подписчикам в сети «Вконтакте» габернатор Севастополя Михаил Развожаев.

И глава департамента капитального строительства Илларион Гапицонов уверял, что ФОК сдадут в феврале 2022 года. Но в марте стало ясно, что раньше середины лета объект не сдадут. А в сентябре назвали новый срок — декабрь 22-го...

10 объектов не сдадут?

В начале декабря 2022 года на запрос «Севастопольской газеты» о рисках несдачи объектов госпрограммы развития Крыма и Севастополя в департаменте капитального строительства твердо пообещали, что 37 объектов сданы будут.

А вот на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным 23 декабря губернатор Севастополя докладывал, что «всего в рамках госпрограммы социально-экономического развития на сегодняшний день завершена реализация пяти объектов. До конца года планируем еще сдать в эксплуатацию 22 объекта».

Получается, что 10 объектов могут стать очередными долгостроями?