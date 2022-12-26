Дети повалили кресты на кладбище на Мекензиевых горах

Расследуется уголовное дело о надругательстве над могилами. Полиция установила причастность к преступлению 11-летних школьников с Северной стороны.

В дежурную часть отделения полиции «Северное» днем 7 декабря поступило сообщение, что на городском кладбище неизвестные повредили памятники.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе осмотра установила повреждение более десятка могильных сооружений.

В настоящее время полицейскими установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних возрастом от 11 до 12 лет. С детьми и с их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.

Сотрудниками отдела дознания полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ. Проводится предварительное расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.