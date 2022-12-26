Бюст Пушкину установили к очередной годовщине Первой гимназии

Торжественное мероприятие приурочили к 108-летию гимназии, которая с 1998 года носит имя великого поэта. На церемонии присутствовали директор гимназии Виктор Оганесян, заместитель губерантора Игорь Михеев, депутаты Законодательного собрания и Ленинского муниципалитета, учителя, гимназисты, помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Алексей (Петренко), представители городской творческой интеллигенции.

Депутат Законодательного собрания Илья Журавлев рассказал, что некоторое время назад к нему обратились директор гимназии и выпускник школы отец Алексей с просьбой помочь в установке бюста на территории учебного заведения.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Андрей Куринов связался с известным скульптором Денисом Стретовичем и попросил его изваять оригинальный памятник, который не был бы сделан по привычным лекалам. Скульптор согласился.

А потом был период переговоров, разработки эскизов и их согласования. Затем последовал процесс изготовления памятника, транспортировки а Севастополь и установки, а после — довольно трудоемкий период узаканивания и документального оформления.

По словам И.Журавлева, установка бюста будет способствовать еще более углубленному изучению в гимназии русского языка и литературы.

В процессе церемонии ее участники читали пушкинские стихи, а отец Алексей освятил бюст, окропив его святой водой.

Изготовление и установка бюста обошлась в один миллион рублей.