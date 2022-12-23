Женщину будут судить за продажу кортика

Жительница Севастополя предстанет перед судом за незаконную продажу кортика образца 1945 года, который она продала незнакомому мужчине за две тысячи рублей.

«Прокуратура Нахимовского района Севастополя утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города Севастополя 1977 года рождения. Она обвиняется в совершении преступления по статье «Незаконный сбыт холодного оружия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Кортик в ножнах женщина продала в августе 2022 года, тем самым нарушив предусмотренные законодательством ограничения на оборот оружия.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.