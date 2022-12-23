В ДНР прорабатывают возможность запуска поездов из Москвы, Петербурга и Симферополя

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) прорабатывают возможность запуска прямого железнодорожного сообщения с другими городами России, в том числе Москвой, Санкт-Петербургом и Симферополем.

Об этом ТАСС сообщили в республиканском министерстве транспорта.

«В настоящее время на основании разработанной концепции ведется работа по реализации комплексных мероприятий, направленных на осуществление прямого железнодорожного сообщения между городами Донецкой Народной Республики и [другими городами] Российской Федерации, в том числе Москвой, Санкт-Петербургом и Симферополем», — сказал собеседник агентства.

По его словам, запуск беспересадочных маршрутов в города России станет возможным после окончательного урегулирования вопросов юридического и технического характера и стабилизации оперативной обстановки, в частности в зоне расположения вокзалов станции Ясиноватая, Донецк, что позволит обеспечить безопасность нахождения пассажиров.

Он отметил, что из-за постоянных обстрелов происходит повреждение железнодорожной инфраструктуры республики, но, тем не менее, в текущем году удалось провести восстановление зданий и сооружений на станциях Волноваха, Мариуполь, Велико-Анадоль.