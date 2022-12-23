Тетя пыталась спасти племянника от тюрьмы криминальным способом

Криминальные наклонности в семье в полной мере проявились и у племянника — жителя Бахчисарая, и у его тети — жительницы Алушты.

Мужчина приобрел наркотические вещества для сбыта в Крыму, но попал в поле зрение ФСБ и был задержан.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере задержан 34-летний житель Бахчисарайского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту его проживания были обнаружены и изъяты подготовленные к сбыту части растений конопли и марихуана общим весом более 400 граммов», — сообщили в пресс-службе Службы безопасности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

На выручку племяннику пришла 51-летняя тетя обвиняемого. Женщина предложила оперативнику миллион рублей, чтобы тот уничтожил изъятые наркотики. Теперь и на нее заведено уголовное дело — за дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

«В рамках следствия проведен осмотр места преступления, изъяты денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки, допрошен соответствующий круг, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы», — рассказали уже в пресс-службе Следственного комитета.