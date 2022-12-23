Начинается формирование нового состава Общественной палаты

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Севастополя осуществляется некоммерческими организациями по решению их коллегиальных органов.

Претендент должен быть старше 18 лет, проживать в Севастополе, быть гражданином РФ, дееспособным, несудимым и не госслужащим.

Каждый кандидат в члены Общественной палаты при его выдвижении предоставляет пакет документов из восьми пунктов ( копия решения коллегиального органа общественной организации о его выдвижении; возраст, место жительства, судимость, сведения о профессиональной деятельности; заявление кандидата на согласие вступить в члены ОП; краткая информация о деятельности организации; копия устава ОО и т.д).

Состав Общественной палаты Севастополя насчитывает 33 человека. Треть утверждается губернатором, треть — Законодательным собранием, треть — действующей Общественной палатой.

Кандидаты, представляемые губернатору, выдвигаются структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Кандидаты, представляемые заксобранию, выдвигаются зарегистрированными на территории Севастополя некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.

В аппарат Общественной палаты принимаются заявки по кандидатам, выдвинутым местными общественными объединениями, зарегистрированными в Севастополе, а также региональными общественными объединениями города.