Начинается формирование нового состава Общественной палаты
Прием предложений кандидатур начнется 23 декабря и продлится 30 дней.
Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Севастополя осуществляется некоммерческими организациями по решению их коллегиальных органов.
Претендент должен быть старше 18 лет, проживать в Севастополе, быть гражданином РФ, дееспособным, несудимым и не госслужащим.
Каждый кандидат в члены Общественной палаты при его выдвижении предоставляет пакет документов из восьми пунктов ( копия решения коллегиального органа общественной организации о его выдвижении; возраст, место жительства, судимость, сведения о профессиональной деятельности; заявление кандидата на согласие вступить в члены ОП; краткая информация о деятельности организации; копия устава ОО и т.д).
Состав Общественной палаты Севастополя насчитывает 33 человека. Треть утверждается губернатором, треть — Законодательным собранием, треть — действующей Общественной палатой.
Кандидаты, представляемые губернатору, выдвигаются структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.
Кандидаты, представляемые заксобранию, выдвигаются зарегистрированными на территории Севастополя некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.
В аппарат Общественной палаты принимаются заявки по кандидатам, выдвинутым местными общественными объединениями, зарегистрированными в Севастополе, а также региональными общественными объединениями города.