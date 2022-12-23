На центральном городском кольце предлагают устроить велодорожки

Велосипедную инфраструктуру на ул.Ленина и пр.Нахимова общественники предлагают формировать за счет полос, где в настоящее время паркуются автомобили.

Общественная организация «ВелоПобеда», не дожидаясь общественных слушаний по проекту реконструкции оставшейся части центрального городского кольца Севастополя, выступила с предложением о создании там велосипедных дорожек.

В центре города нужны удобные и безопасные велосипедные дорожки, уверены активисты. Свою концепцию они представили в презентации.

В документе говорится, что ул.Ленина и пр.Нахимова являются частью центрального городского кольца Севастополя. При этом транспортная инфраструктура не обеспечивает возможность комфортного передвижения на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности.

В свое время, из проекта реконструкции ул.Большой Морской ради компромисса с горожанами велодорожки удалили. В результате, по мнению общественников, новые тротуары сегодня делят и пешеходы, и пользователи средств микромобильности. В связи с этим возникает проблема опасного соседства пешеходов и самокатчиков на тротуарах. Обособленная велоинфраструктура позволит эту проблему решить.

Общественники предлагают при реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова построить обособленные велосипедные дорожки с двусторонним движением. Концепция создания велодорожек включает предложение по оптимизации ширины проезжей части (читай — сужении). За счет этого найдется место для велодорожки и сохранится пространство для пешеходов, считают авторы проекта. Парковки для автомобилей тоже останутся: при существующей схеме движения: третья полоса постоянно блокируется неправильно припаркованными автомобилями, новая схема, которую предлагают активисты, позволит этого избежать.

Социологические опросы, указано в презентации, дают такой результат: люди готовы использовать велосипед и другие средства индивидуальной мобильности как транспорт для ежедневных поездок, если в городе существуют сети велосипедной инфраструктуры.