КОС «Южные» сдадут в срок

На этот раз обещано, что очистные Севастополя, которые строят почти с середины прошлого века, будут сданы в первом квартале 2024 года.

В ходе заседания Законодательного собрания 22 декабря депутат Антон Пархоменко попросил озвучить актуальную для города тему выступавшего с отчетом и.о. директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова

— По КОС «Южные» сроки не изменяются в связи с тем, что у нас по срокам синхронизировано несколько мероприятий, в том числе и сдача напорного коллектора из Балаклавы, который будет готов в первом квартале 2024 года. Строительство КОС «Южные» также будет завершено к этому сроку. Там сегодня работы ведутся в хорошем темпе, они не останавливаются. Перенос сроков не намечается, — отчитался И.Ахмедов.

Он также объяснил, что между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и компанией «СоюзДонСтрой» заключен контракт на строительство напорного коллектора. На проектирование из резервного фонда выделено 26 млн рублей. Коллектор пойдет из Балаклавы к развязке на седьмом километре, зайдет в балку возле Максимовой дачи, где начинаются приемные камеры уже существующего коллектора.

Старый коллектор также будет отремонтирован и приведен к необходимым стандартам. В дальнейшем к нему подключат объекты территорий комплексного развития 5-го и 7-го км Балаклавского шоссе.