Юбилей Ансамбля песни и пляски ЧФ отметят концертом

По случаю девяностолетнего юбилея Ансамбля песня и пляски Черноморского флота в Доме офицеров флота состоится праздничный концерт.

Артисты легендарного ансамбля покажут свои лучшие вокальные, хореографические, хоровые и инструментальные композиции.

История Ансамбля песни и пляски ЧФ началась в 1932 году с небольшой группы певцов и танцоров, которая вошла в состав Краснофлотского театра ЧФ. В последующие годы Ансамбль стал полноправным творческим подразделением Черноморского флота.

Участники Ансамбля достойно делили трудности с севастопольцами в суровые дни Второй героической обороны Севастополя, они были рядом с защитниками Одессы и Перекопа, Новороссийска и Туапсе.

Они же радовали своим искусством жителей освобожденных городов и стран.

Одна из исторических страниц коллектива – концертная программа для лидеров союзных государств – США, Великобритании и России – участников исторической Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года.

За время Великой Отечественной войны артисты Ансамбля дали более 20 тысяч концертов — на различных сценах и палубах боевых кораблей.

Послевоенный период был наполнен также постоянными выступлениями в «горячих точках», внутри страны и за рубежом.

Кроме этого, творческий коллектив регулярно выходил в моряками -черноморцами в Средиземное море, участвуя в демонстрации военно-морского флага и флага России на мировых океанских просторах.

Список стран, где искусство Ансамбля знают и помнят, составляет несколько десятков.

В настоящее время коллективом руководит начальник ансамбля капитан 2 ранга Алексей Костяников.

Концерт состоится 25 декабря в 15.00 в Доме офицеров флота (Ленина,9).