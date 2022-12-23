Бригаду ракетных катеров разместят в Инженерной балке

На Северную сторону Севастополя в район бухты Куриная ее переведут из Карантинной бухты.

На берегу Куриной бухты в Инженерной балке строят пункт базирования 41-й бригады ракетных кораблей и катеров, говорится в акте государственной историко-археологической экспертизы, опубликованном на сайте Севнаследия.

В документе указано, что на территории запланировано «строительство пункта базирования кораблей и личного состава 41 бригады ракетных кораблей и катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота».

Общая площадь района обследований составила около восьми га. Морской участок акватории площадью шесть гектаров имеет сложный рельеф с понижением глубин от 2 до 19 метров. Сухопутная часть состоит из двух районов общей площадью 1,34 га. Оба участка окружены действующими объектами инфраструктуры ЧФ.

Культурный слой на территории строительства не выявлен, определили эксперты. Единственным объектом, потенциально обладающим признаками объекта археологического наследия, является стена-крепида, сложенная из бутового камня. Строительные работы на этом участке рекомендуется проводить в присутствии археологов.

Как сообщала «Севастопольская газета», прибрежные территории в Карантинной бухте, освобожденные после перебазирования воинских частей, будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический» и войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.

41 бригада ракетных катеров в августе 2019 года отпраздновала 100-летний юбилей.