Зафиксированы случаи мошенничества с херсонскими сертификатами

В Севастополе есть случаи мошенничества с жилищными сертификатами для жителей Херсонской области. Об этом 22 декабря в Законодательном собрании Севастополя заявил и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

– Есть случаи представления некорректных данных, уже есть вариант направления в органы УМВД, – пояснил И.Ахмедов.

По его информации, на сегодня в капстрой поступило около 2300 заявлений от граждан, покинувших территорию Херсонской области.

В департаменте ведется прием по данному вопросу, данные обратившихся вносятся в информационную программу, документы можно получить в бумажном виде. Одновременно формируются документы с OR-кодами, которые присваиваются автоматически.

– После того, как гражданин предоставит нам документы о регистрации права собственности и выписку из ЕГРН, мы произведем оплату, – сказал И.Ахмедов.

Он также рассказал, что наиболее частой причиной отказа в выдаче сертификата может стать отсутствие конкретного населенного пункта в списке, утвержденном распоряжением правительства.

– Список сейчас актуализирован, и граждане, которым мы отказали, если новый перечень будет содержать эти населенные пункты, смогут обратиться повторно, – сказал И.Ахмедов.