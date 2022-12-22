В Севастополе построят еще один военный госпиталь

Новый военный госпиталь хотят построить к 2027 году. Об этом заявил 21 декабря Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем докладе на итоговой Военной коллегии ведомства.

Информация прозвучала в разделе, посвященном реализации программы модернизации военного здравоохранения.

«В Казани открыт новый современный военный госпиталь на 150 мест. Возводятся девять новых военных госпиталей в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе», — сказал С.Шойгу.

Севастопольский морской госпиталь основан в 1783 году вместе с городом и Черноморским флотом. В настоящее время ФГБУ «1472 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ — многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Госпиталь работает в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, а так же предоставляет платные медицинские услуги.