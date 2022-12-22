Новый дюкер через Севастопольскую бухту проложит белорусская компания

Государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке газопровода высокого давления на Северной стороне, среднего давления с переходом Севастопольской бухты.

Контракт заключен с белорусским Открытым акционерным обществом «Белтрубопроводстрой». Начало исполнения — 14 декабря 2022 года, ввод в эксплуатацию нового газопровода запланирован на 30 ноября 2025 года.

Цена контракта составляет 3,4 млрд рублей. Строительство разбито на четыре этапа. Самый короткий — половина декабря 2022 года предполагает 100-процентный аванс в 206 млн рублей. Оставшиеся три этапа длятся по году и предполагают 90-процентное авансирование.

В рамках проекта предусматривается строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Известно, что ОАО «Белтрубопроводстрой» создано в 1965 году для освоения и обустройства месторождений нефти в Белоруссии, за эти годы предприятие стало ведущей нефтегазостроительной компанией страны.

«Мы строим магистральные газопроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы-отводы к населенным пунктам, компрессорные и газораспределительные станции, подземные хранилища газа, насосные станции и резервуарные парки, ведем реконструкцию объектов, построенных ранее», – говорится на сайте компании.

Головной офис компании находится в Минске, для наиболее эффективной работы с российскими и европейскими заказчиками были открыты филиалы в Москве и Санкт-Петербурге (Россия), в Софии (Болгария) и Белграде (Сербия) и в итальянском городе Монца.

Особая гордость ОАО «Белтрубопроводстрой» — строительство дюкера через реку Дунай в Сербии в 2019 году. Подводный переход магистрального газопровода наружным диаметром 1220 мм и протяженностью 1420 м был построен за 34 дня, что стало европейским рекордом.

Дюкер через Севастопольскую бухту торжественно сдали 14 января 2010 года. Проложенная по дну труба должна была закольцевать газовую систему города и снять вечную проблему с понижением давления в морозные зимы.

Через год выяснилось, что газопровод построен с большими нарушениями и эксплуатировать его нельзя.