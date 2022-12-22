Капстрою и департаменту архитектуры предложили определиться с проектом больницы скорой помощи

Таким образом он отреагировал на сообщение и.о.директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова, что проект больницы полностью готов и даже прошел госэкспертизу.

Однако, как уже сообщала «Севастопольская газета», буквально за два дня до этого на заседании архитектурно-художественного совета проект БСМП отправили на доработку.

— Нам предложили принять вариант усиления конструкций с помощью демпферных балок. Мы сидели и рассуждали о том, кто на каком курсе изучал сопромат, и пришли к выводу, что, возможно, изначально проект был не рассчитан на такую сейсмику. Но вдруг выяснилось, что надо вводить ограничения и спасать ситуацию, — рассказал В.Горелов, призвав директора капстроя разобраться с департаментом архитектуры в части готовности проекта.

По его словам, в противном случае строительство этого важного для города объекта может затянуться на «бесчетное количество лет».

После выступления депутата, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев предложил руководителям двух департаментов выработать единую позицию по вопросу готовности проекта, пока не начались активные строительно-монтажные работы. Потом будет сложнее, если выяснится, что проект не подходит.

Напомним, что 20 декабря члены архитектурно-художественного совета Севастополя отправили на доработку антисейсмических конструкций предложенный проект больницы, сославшись неэстетичность предложенного инженерного решения. На том же заседании было подтверждено, что на сегодня начатая было стройка заморожена.

Выступивший в рамках заседания депутат Василий Пархоменко еще раз акцентировал внимание, что строительство БСМП на 400 мест имеет архиважное значение для растущего города, и ему непонятна «возня, которая идет вокруг этого объекта».