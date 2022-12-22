Капстрой пытается бороться с незаконным вывозом строительных отходов

Минимизировать незаконный вывоз и сброс строительных отходов с объектов строительства департамент капитального строительства пытается с помощью выдачи разрешений и установки GPS-датчиков.

Таким образом 22 декабря и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов ответил на вопрос депутата Законодательного собрания Вячеслава Горелова, прозвучавший после отчетного доклада главы капстроя на пленарном заседании городского парламента.

По словам В.Горелова, при строительстве большинства севастопольских объектов производится большое количество строительных отходов, в том числе 4-го и 5-го класса опасности. Его интересует, что департамент делает, чтобы эти отходы не оказались в ближайшем лесу.

В ответ И.Ахмедов перечислил методы борьбы, среди которых — избирательная выдача департаментом городского хозяйства разрешений подрядным организациям для перемещению грунта полученного от земляных работ.

Глава капстроя также пояснил, что сформирована общая база и таблица по объектам капстроительства с объемами разработки и насыпи грунта для формирования баланса и минимизации ненужной утилизации, если это грунты или отходы 5-го класса.

— У нас все машины основных подрядчиков (это три основных перевозчика) в обязательном порядке оснащены GPS-датчиками, которые включены в систему, по которой можно проверить весь трекинг от начала движения до разгрузки, — продолжил И.Ахмедов.

По его словам, департаментом также дано поручение Единой дирекции капитального строительства не осуществлять оплату за перевозку и разработку объемов грунта при отсутствии разрешения, полученного на перемещение по территории Севастополя.

Проводится ли мониторинг и анализ действенности перечисленных мер, И.Ахмедов не сообщил.