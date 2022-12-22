И на второй части Фиоленовского шоссе станет светлее
На участке дороги от Фиолентовского кольца до СТ «Маяк» устанавливают фонари.
Специалисты компании ООО «Символ» завершают работы по установке опор освещения на участке дороги протяженностью в семь километров. Там планируют установить 271 светильников наружного освещения российского производства с функциями диммирования и полампового контроля на 256 опор.
По словам руководителя проектных работ Валерия Булгакова, для установки используются самые энергоэффективные светильники на территории Российской Федерации, производства Казани. Металлические граненые опоры сделаны в Краснодаре.
Ранее директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов обещал, что в 2022 году в Севастополе установят две тысячи новых светоточек.
Планировалось выполнить текущий ремонт сетей наружного освещения на 104 объектах и произвести строительно-монтажные работы на 34 объектах, в том числе на Фиолентовском и Лабораторном шоссе.
Осветить Фиолентовское шоссе со стороны Георгиевского монастыря удалось в 2020 году. На участке в 10,5 км — от развязки «Огурец» до остановки «Маяк» (Царское село) установили более 350 светодиодных светильников, в том числе и на Монастырском шоссе. Темным остался участок в 6 км до Фиолентовского кольца.
Справка
Диммирование — процесс управления интенсивностью освещения при помощи специальных устройств, которые называют диммерами или светорегуляторами. Впервые изменение яркости света было использовано в 19 веке во время театрального представления. Тогда еще не было ламп с диммерами, а для получения необходимого эффекта использовались обычные темные шторы, которыми и прикрывали осветительные приборы.