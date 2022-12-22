Грязь на проезжую часть вывозят нерадивые строители

Выезд строительной техники со стройобъектов с грязными колесами стал закономерностью в нынешнем Севастополе. Виной — отсутствие контроля со стороны капстроя.

Горожане жалуются, что грязь и глина вывозятся на проезжую часть со строек: КОС «Южные» на Камышовском шоссе, детского сада в районе ул.Горпищенко, 11А, улицы Капитанской в районе мыса Хрустальный.

На проблему обратил внимание спикер парламента Владимир Немцев во время отчета в Законодательном собрании и.о. директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова о работе ведомства за прошлый год.

— После моего обращения, какое это время дорогу чистили, потом перестали, — сказал В.Немцев, указав, что на строительных объектах должна существовать система для очистки колес.

Глава капстроя не стал отрицать, что даже проектной документацией на территории строящихся объектов предусмотрено обязательное размещение пункта помывки транспорта и колес.

— Здесь, конечно, человеческий фактор, нерадивость подрядчиков и наши недосмотры, — сознался И.Ахмедов и пообещал уделить особое внимание этому вопросу и провести серьезную работу.