Физкультурный комплекс для паралимпийцев строить пока не собираются

Деньги, предназначенные на его строительство, использовали для корректировок других проектов в Севастополе и перераспределили на другие объекты в связи с удорожанием стройматериалов.

Об этом сообщил депутатам и.о.директора департамента капитального строительства города Игорь Ахмедов на пленарном заседании Законодательного собрания 22 декабря.

Депутат Евгений Мащенко попросил прокомментировать чиновника, как реализуется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями здоровья на Стрелецком спуске, 1, который был включен в федеральную целевую программу еще в 2017 году.

— При первом губернаторе строительство комплекса планировалось в 2018 году, при втором — в 2020-м, при Развожаеве уже в 2022-м. Потом обещали построить в 2023 году. Сейчас появилась информация, что средств на строительство не хватает и данный объект, скорее всего, строиться не будет, — возмутился Е.Мащенко.

Оказалось, что проектная организация «Стройпроект», разрабатывавшая документацию, получила на свою работу отрицательное заключение госэкспертизы и в дальнейшем от контракта отказалась. На допроектирование был выбран другой подрядчик, но и он к работам не приступил.

— Судьба этого проекта перенесена на 2024-2025 годы в связи с тем, что мы сумму использовали на перераспределение в рамках удорожания материалов и корректировки, — подтвердил опасения депутата глава капстроя. Он уточнил, что решением правительства Севастополя неначатые объекты пришлось отодвинуть, чтобы средства госпрограммы использовать на достройку строящихся или находящихся на завершающей стадии строительства.

Такой ответ вызвал у Е.Мащенко бурю эмоций.

— У меня родители все на взводе, спортсмены в том числе. В городе нет ни одного спортивного объекта адаптивного спорта, — высказался депутат, который является руководителем центра «Инваспорт». Он предложил провести рабочее совещание в рамках правительства и заксобрания, на котором решить вопрос по строительству центра адаптивного спорта в 2023 году.

Коллегу поддержала депутат Татьяна Щербакова, подчеркнув, что все силы всех органов власти должны быть направлены на завершение строительства в городе общественно важных объектов, в том числе ФОКа для паралимпийцев.

— Потому что, извините, чемпионы у нас есть, а объекта для их тренировок нет, — сказала Т.Щербакова.