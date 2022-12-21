Ученые представили беспилотники и зарядное устройство к ним

На выставке «Первый беспилотный» в СевГУ показали макет аэротакси, три беспилотника и индукционное зарядное устройство, которое позволит заряжать летательные аппараты бесконтактным способом.

«Мы представляем на выставке то, чем занимается Севастопольский университет, — это возможности межвузовского сотрудничества по применению беспилотных систем. Макет аэротакси разработан нашей лабораторией динамики полетов. У нас есть проекты, которые делают севастопольцы, есть проекты по разработке отдельных устройств», — рассказал ведущий специалист центра трансфера технологий СевГУ Дмитрий Рыбаков.

По его словам, беспилотное авиатакси технически будет готово уже лет через пять. На нем планируется перевозить пассажиров и грузы — аэротакси выдержит вес до 200 кг и способно развить скорость до 200 км в час. Но на то, чтобы в России запустить такое движение, уйдет много времени. Самой большой и сложной задачей является создание как цифровой, так и физической инфраструктуры для интеграции летающего транспорта в городскую среду. Так, для аэротакси требуются точечные наземные платформы с возможностью интеграции в существующие здания, парковки, вокзалы, порты, торговые центры и другие места. Это очень дорогостоящий и длительный проект.

Кроме того, на выставке продемонстрировали два БПЛА Supercam, похожие на крыло самолета и гексакоптер.

«Это серийные беспилотные летальные аппараты, поставленные нашими партнерами, которые применяются для создания цифровых моделей рельефа, тепловизионного обследования, спектральной съемки для сельского хозяйства, для съемки памятников археологии. Допустим, выполнить мониторинг Херсонеса. Эта информация собирается, и на ее основе получаются различные цифровые модели. По этой информации уже в дальнейшем делаются исследования», — рассказал Д.Рыбаков.

Такие беспилотники могут пролететь до 250 километров. Задачей севастопольских ученых было модернизировать их так, чтобы БПЛА смогли садиться на палубу корабля. Задачу удалось решить после серии опытов. Выпускает Supercam компания в Ижевске. Беспилотники заказывают крупные российские компании, например, для авиапатрулирования лесов. Делают их и на экспорт.

Вот только стоят подобные беспилотники в России пока очень дорого — по некоторым данным, около шести миллионов рублей.

Из тех разработок, которые выполняются именно севастопольскими учеными, можно назвать индукционное зарядное устройство, которое позволит заряжать батареи беспилотников бесконтактным способом, и навигационный полетный контроллер — по сути центр управления полетами беспилотника.

«Зарядная станция — это разработка специалистов СевГУ. Мы создавали ее с нуля. Она сможет зарядить беспилотник или электрокар бесконтактным способом за три часа. Станция рассчитана на аккумуляторные батареи мощностью 75 ампер. Прототип будут дорабатывать до промышленного образца, чтобы запустить его в серийное производство», — рассказал заведующий кафедрой «Электроэнергетические системы атомных станций» СевГУ Валерий Завьялов.

Впрочем, с запуском серийного производства могут возникнуть проблемы. Есть сложности с закупкой комплектующих — часть микросхем приходится закупать за рубежом. А с введением параллельного импорта выросло количество контрафактного товара.

В ближайшее время ученые СевГУ планируют реализовать еще несколько проектов. Например, организовать автономный мониторинг виноградников.

«Базовая станция уже разработана и существует, часть аппаратов доделываются и к весне будут готовы, впереди процесс согласования полетов над экспериментальным участком. Еще один проект связан с автономными безэкипажными судами, мы сейчас разрабатываем станцию базирования контейнерного типа для судна «Пионер-М», где будет располагаться аппарат вертикального взлета и посадки, который сможет делать облет акватории»,— пояснил Д.Рыбаков.