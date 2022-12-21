Хануку в этом году отметят дома

Один из важнейших религиозных еврейских праздников Ханука отмечается по всему миру. В этом году он начался с воскресенья 18 декабря и продлится до 26 декабря.

По традиции, в эти декабрьские дни в Севастополе на пл.Восставших устанавливают большую Менору. Установили ее и в этом году, правда за высоким строительным забором, за которым вовсю идут работы по капитальному ремонту сквера.

Так как завершить ремонтные работы глава горхоза Евгений Горлов обещает к Новому году, Меноре суждено весь праздничный период оставаться за забором. Но каждый день на светильнике зажигается очередная символическая свеча, знаменуя собой торжество света.

Как пояснили «Севастопольской газете» в местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община Севастополя «Хабад», в этом году праздник каждый член общины отмечает дома.

— Не до массовых праздников сейчас! Время, сами знаете, какое! — ответили на вопрос о ежегодном традиционном праздновании Хануки на площади Восставших с фаер-шоу и угощением пончиками.

По словам представителя общины, и дело совсем не в строительном заборе, а в общей обстановке в стране и в мире.