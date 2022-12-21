Отличная мобильная связь появится даже в селах

В Севастополе уже в 2023 году повсеместно будет обеспечено отличное качество мобильной связи и высокоскоростной интернет в формате 4G.

Как следует из отчета директора департамента цифрового развития Александры Осиповой в правительстве города, будут работать 400 базовых станций, которые обеспечат 100% покрытие мобильной связью, в том числе в сельской местности. Будет доступно несколько операторов, ожидается обновление новых и действующих тарифных планов.

По ее словам, на сегодняшний день активно реализуется несколько проектов — частных и государственных. В рамках ФЦП идет строительство 30 опор двойного назначения и 22 — антенно-мачтовых сооружений. Все объекты планируется сдать уже к концу текущего года. Кроме того, построено свыше 170 новых базовых станций, в том числе на крышах многоэтажных домов.

«Было несколько напряженных точек, но это менее 1%. Была проблема с расположением базовой станции, ее скорее всего, перенесут. Есть опасения у жителей до сих пор о том, что базовая станция вредит здоровью, но у нас всегда в партнерстве работает Роспотребнадзор и Роскомнадзор, который выдает сертификаты на оборудование, которое будет установлено», — заверила директор департамента.

А.Осипова имела ввиду конфликтную ситуацию, связанную с установкой вышки мобильной связи у дома на ул.Кесаева рядом с детской площадкой. Второй неприятный момент — ЧП на ул.Горпищенко, когда во время установки вышки рядом с жилым домом, она упала.

Интересно, что в марте 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании в правительстве ОФ по вопросам развития Крыма и Севастополя пообещал, что Севастополь до 2022 года будет обеспечен мобильной связью и интернетом на 100%.